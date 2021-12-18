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Глава Пентагона обсудил действия РФ с новым министром обороны Германии

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Ллойд Остин и Кристина Ламбрехт подтвердили свою приверженность тесному сотрудничеству стран в сфере обороны как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу обсудил по телефону со своей германской коллегой Кристиной Ламбрехт сотрудничество двух стран, а также "дестабилизирующие действия РФ". Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"[Они] подтвердили свою приверженность тесному сотрудничеству США и Германии в сфере обороны как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО. Они обсудили свою приверженность совместной работе по полному спектру проблем, включая реагирование на дестабилизирующие действия России в Восточной Европе, обеспечение единства НАТО, поддержание положительной траектории в вопросе инвестиций в оборону, а также, разумеется, расширение сотрудничества в регионах Индийского и Тихого океанов", - утверждал он.

Теги
СШАГерманияОстин, Ллойд
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