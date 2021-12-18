В Пентагоне утверждают, что значительные силы России остаются у границы с Украиной

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Пентагон выступил с утверждением, что значительные российские силы остаются в районе границы с Украиной, США не видели серьезных изменений в этом. Такую версию озвучил в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

"Мы не видели каких-либо значимых изменений расстановки российских сил вокруг границы с Украиной. Там по-прежнему находятся значительные силы", - сказал он. Представитель Пентагона также отметил: "Мне нечего сообщить о ротации сил, касающихся наших союзников по НАТО".

На вопрос о возможности расширения военного присутствия США в странах "на восточном фланге НАТО", представитель Пентагона ответил: "Мне нечего сообщить о новой ротации сил, касающихся наших союзников по НАТО. Мы располагаем значительными средствами в этом регионе".

"Как вы знаете, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, если последует вторжение, еще одно вторжение, и некоторые члены НАТО запросят дополнительные средства или размещения сил на ротационной основе, мы будем настроены на то, чтобы рассмотреть это в положительном ключе, - напомнил Кирби. - Но сегодня мне нечего сказать о таких запросах и о таких перемещениях сил".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.