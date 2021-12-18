Участники консультаций в Вене пришли к согласию по тексту о ядерных вопросах

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Участники переговоров с Ираном в Вене пришли к общему пониманию относительно текста, касающегося вопросов по атому. Об этом заявил в пятницу сотрудник Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге.

Компромисс или война. К чему приведет срыв переговоров Ирана и США по ядерной сделке

"Вторая составляющая скромного прогресса - это тот факт, что благодаря дипломатии Евросоюза у нас теперь, в частности, есть общее понимание относительно того, каким будет текст, который сможет послужить основой для переговоров по ядерным вопросам", - сказал он.

Седьмой раунд

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке в Вене оказался "лучше, чем мог быть, но хуже, чем должен был быть". Такую оценку дал представитель Госдепа.

"Если бы мне нужно было подвести итоги второй части седьмого раунда, который только что завершился, то я бы сказал, что это было лучше, чем могло бы быть, но хуже, чем должно было быть, что оставляет нас в положении неопределенности касательно того, сможем ли мы достичь того, что нужно, за то короткое время, которое у нас осталось", - сказал чиновник.

"Каждый последующий день - это лишь дальнейшее доказательство и свидетельство того, насколько контрпродуктивным было решение выйти из СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе]. Оно оставило нас с ядерной программой Ирана, которая оказалась ничем не ограниченной, мы получили меньше ясности и возможностей осуществлять мониторинг", - признал также представитель американского внешнеполитического ведомства.

Следующий этап переговоров

Госдепартамент полагает, что очередной раунд переговоров в Вене по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может начаться до конца года, американская сторона готова к этому.

"Сможем ли мы возобновить [переговоры] до конца года? Конечно. <...> Мы готовы продолжать", - подчеркнул дипломат. Он добавил, что такого же мнения придерживаются и участники формата "пять плюс один" (Россия, Британия, Китай, Франция и Германия) по иранской ядерной программе.

Представитель Госдепартамента пояснил, что перерыв в переговорах запросила иранская сторона. "Иран решил, что ему нужно сделать перерыв, новый координатор будет решать, когда созвать всех обратно в Вену. Мы готовы вновь вернуться [в Вену], но это был не наш выбор - уезжать [из австрийской столицы]", - отметил он.

Как сообщил в пятницу ТАСС глава российской делегации и постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам седьмого раунда венских переговоров по Ирану, восьмой раунд может начаться в конце декабря или начале января наступающего года.

Выбор в пользу дипломатии

Президент США Джо Байден отдает предпочтение дипломатии при решении ядерной проблемы Ирана, но изучит иные варианты в случае ее провала, заявил представитель Госдепа.

"Президент Байден дал ясно понять, что он не допустит того, чтобы Иран заполучил ядерное оружие, и, безусловно, считает дипломатию предпочтительным и первым вариантом, а все остальные варианты будут рассмотрены, если этот не будет иметь успеха", - отметил дипломат.

Вопрос отмены санкций

Представители США и Ирана пока не достигли взаимопонимания относительно того, какие американские санкции могли бы быть сняты в рамках потенциальных договоренностей.

"Мы пока еще не на этом этапе. Это не потому, что мы этого не желаем", - сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос о том, есть ли уже между сторонами определенность по указанному вопросу.

"Точка невозврата"

Иран понимает, где пролегает та граница, после пересечения которой США не вернутся к ядерной сделке с ним, считают в Госдепе.

"Мы вполне уверены, что Иран понимает, что нас беспокоит, <...> в какой момент они перейдут черту", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сообщил ли Вашингтон Тегерану, что "является гранью", после которой США скажут, что СВПД восстановить нельзя.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном.

Седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки завершился в пятницу в Вене. Европейские переговорщики решили взять перерыв на рождественские праздники. Переговорщики ранее подтвердили, что дальнейшая работа пойдет на основе документов, которые были наработаны в ходе шести раундов к июню 2021 года. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.