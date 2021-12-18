{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мексика решила приостановить действие безвизового режима с Венесуэлой

Решение связано со значительным ростом числа выходцев из Венесуэлы, которые пытаются нелегальным путем попасть "в третью страну" с мексиканской территории

МЕХИКО, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Мексики намерены вновь ввести визы для венесуэльских граждан. Соответствующее постановление МВД республики было обнародовано в пятницу.

Действие визового режима возобновляется в одностороннем порядке в связи со значительным ростом числа выходцев из южноамериканского государства, которые пытаются нелегальным путем попасть "в третью страну" с мексиканской территории, отмечается в документе. Можно предположить, что речь идет о тех, кто хочет добраться до США. По официальным подсчетам, к настоящему времени миграционный поток из Венесуэлы увеличился "более чем на тысячу процентов" по сравнению с показателями пятилетней давности.

Решение МВД должно вступить в силу спустя 15 дней после публикации в "Диарио офисьяль де ла федерасьон", печатном издании правительства латиноамериканского государства. Пока неизвестно, когда это может произойти. В конце ноября было объявлено о том, что Мексика с первой половины декабря приостанавливает безвизовый въезд из Бразилии по схожим причинам.

Согласно данным газеты The Washington Post, с 1 октября 2020-го по 30 сентября 2021 года власти США задержали на границе с Мексикой свыше 1,7 млн нелегальных мигрантов, больше, чем когда бы то ни было с 1986 года.

Теги
МексикаВенесуэла
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Участники консультаций в Вене пришли к согласию по тексту о ядерных вопросах
Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке оказался "лучше, чем мог быть, но хуже, чем должен был быть", отметили в Госдепе
Участники консультаций в Вене пришли к согласию по тексту о ядерных вопросах
Читать полностью