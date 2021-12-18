Афганский Совет нацсопротивления призвал ОИС не признавать сформированный талибами кабмин

КАИР, 18 декабря. /ТАСС/. Высший совет национального сопротивления Исламской Республики Афганистан, сформированный ведущими политиками страны, призвал Организацию исламского сотрудничества (ОИС) не признавать сформированное радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временное правительство страны. Заявление опубликовано в преддверии запланированной на 19 декабря чрезвычайной сессии глав МИД ОИС в Исламабаде, сообщила вечером в пятницу в своей электронной версии афганская газета " Хашт-э субх ".

"Действия "Талибана" за последние четыре месяца не соответствовали характеру ислама и никак не были совместимы с принятыми на Стамбульской конференции 2018 года стратегическими целями ОИС по борьбе с религиозной, расовой, этнической дискриминацией и терроризмом. <...> Мы призываем к продолжению работы представителя Исламской Республики Афганистан в ОИС и к необходимому дипломатическому давлению [на талибов] для формирования инклюзивного исламского правительства в Афганистане", - указано в тексте.

Кроме того, члены созданного в октябре политического органа назвали безответственными действия Ашрафа Гани, который сложил с себя полномочия президента Афганистана и бежал из страны в августе нынешнего года. "Он в одночасье пожертвовал всеми ценностями и достижениями за прошедшие 20 лет, и афганский народ никогда ему этого не простит", - подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем представители Совета призывают ОИС "не оставлять народ Афганистана нынешней зимой и распределять гуманитарную помощь через авторитетные исламские и международные организации".

Чрезвычайная сессия Совета министров иностранных дел стран - членов ОИС по ситуации в Афганистане пройдет 19 декабря в Исламабаде. 13 декабря афганские СМИ со ссылкой на руководство "Талибана" проинформировали о том, что делегация радикалов во главе с министром иностранных дел в сформированном ими временном правительстве Афганистана Амир Ханом Моттаки также примет участие в работе сессии.

О Совете нацсопротивления

22 октября один из лидеров партии "Исламское общество Афганистана" Ата Мохаммад Нур, а также председатель партии "Исламский призыв" Абдурраб Расул Саяф опубликовали на своих страницах в "Фейсбуке" декларацию о создании Высшего совета национального сопротивления Исламской Республики Афганистан. В заявлении сообщалось о намерении политиков противостоять "Талибану", в том числе, если потребуется, военными методами. Помимо этого, они попросили жителей Афганистана подготовиться к длительному сопротивлению, а также призвали талибов "положить конец насилию над гражданами и вступить в прямые и конструктивные переговоры с представителями Совета".

Как уточняли афганские СМИ, помимо Нура и Саяфа, в Совет вошли экс-спикер Волеси джирги (Народной палаты, нижней палаты парламента страны) в 2005-2010 годах, первый вице-президент исламской республики в 2014 году, а также лидер партии "Новый Афганистан" Мохаммад Юнус Кануни и занимавший в 2014-2020 годах должность первого вице-президента страны и лидер партии "Национальное исламское движение Афганистана" маршал Абдуррашид Дустум.