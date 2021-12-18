Президент Кубы обсудил с министром ЕЭК взаимодействие Кубы и ЕАЭС

ГАВАНА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель и министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев обсудили состояние отношений между республикой и другими участниками интеграционного объединения. Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Президент Мигель Диас-Канель провел встречу с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым. Они отметили результаты, достигнутые на II Совместном заседании по сотрудничеству, а также традиционные исторические узы дружбы, которые объединяют нас с государствами - членами [Евразийского экономического] Союза", - написал дипломат в Twitter.

В понедельник правительство Кубы и представители ЕЭК подписали план совместных мероприятий на 2021-2025 годы, который посвящен взаимодействию в торгово-экономической и банковско-финансовой сферах, здравоохранении, фармакологической промышленности, биотехнологиях и туризме.

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, а статус наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.