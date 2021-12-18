Представители ЦПВС в Сирии впервые посетили лагеря беженцев из Африна для оказания помощи

АЛЕППО /Сирия/, 18 декабря. /ТАСС/. Представители российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) впервые посетили лагеря беженцев из города Африна на северо-западе страны, которые были вынуждены покинуть свои дома. Как сообщил журналистам представитель ЦПВС Минобороны РФ Антон Гончаров, беженцы в этих лагерях остро нуждаются в медицинской помощи.

"Самая главная у нас стоит задача - расселение лагерей по местам проживания. <…> В основном население лагерей нуждается, конечно, в медицинской помощи, в медикаментах", - сказал Гончаров.

Беженцы расселены в трех лагерях в провинции Алеппо недалеко от Африна: в Телль-Сусине, Маарет-Муслимие и Фафине. В них проживает около 8 тыс. беженцев.

Представители ЦПВС расспросили людей о том, в чем они нуждаются больше всего. По информации центра, международные благотворительные организации периодически провозят в лагеря гуманитарную помощь, но ее, как правило, на всех не хватает. Палатки продуваются сильными в этой местности ветрами, отчего здесь постоянно болеют дети.

В провинциях Алеппо, Дамаск и Хама действует сирийская госпрограмма по возрождению городов и сел. Освобожденные от боевиков территории - зона сплошного разрушения, где нужно восстанавливать электро- и водоснабжение. Параллельно власти помогают людям с расселением, организуют гуманитарные акции. Всего с 2015 года при содействии российского ЦПВС в свои дома вернулись более 1,3 млн сирийских беженцев, в том числе 670 тысяч детей.