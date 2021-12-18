США вводят санкции против лидера повстанческой группировки в ЦАР

ТАСС, 18 декабря. Соединенные Штаты объявили о введении санкций против лидера повстанческой группировки "Союз за мир в ЦАР" (СМЦАР) Али Дарассы в связи с "серьезными нарушениями прав человека". Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"СМЦАР использует убийства, похищения и прочее насилие для достижения своих целей. Например, 15 ноября 2018 года члены СМЦАР атаковали лагерь для внутренне перемещенных лиц в Алиндао, в результате чего несколько человек погибли", - подчеркивается в документе.

Блинкен также заявил, что отказ Дарассы от выполнения мирного соглашения 2019 года угрожает миру и стабильности и приводит к новым нарушениям прав человека в ЦАР. "Мы настоятельно призываем СМЦАР и все стороны конфликта прислушаться к объявлению президента [Фостен-Арканжа] Туадера от 15 октября о прекращении огня, немедленно остановить боевые действия и начать диалог о мирном политическом урегулировании", - добавил он.

"Союз за мир в ЦАР" действует на юге республики и входит в созданную в декабре 2020 года "Коалицию патриотов за перемены", которая поставила целью свержение нынешних властей страны. В августе 2020 года неправительственная международная организация The Sentry опубликовала доклад о деятельности "Союза за мир в ЦАР", в котором обвинила членов этой группировки в нападениях на лагеря для перемещенных лиц и убийствах мирных граждан.