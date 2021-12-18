Вашингтон требует от талибов выполнения обязательств в обмен на гуманитарную помощь

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Власти США готовы оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана, но требуют от захватившего контроль в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) выполнения обязательств, в том числе по борьбе с терроризмом. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на семинаре в Совете по международным отношениям.

"Мы оказываем поддержку Афганистану. США являются крупнейшим жертвователем для Афганистана. За последние несколько месяцев мы выделили более полумиллиарда долларов на гуманитарные нужды в Афганистане по линии ООН и неправительственных организаций", - отметил он, отвечая на вопрос об угрозе тяжелого гуманитарного кризиса в стране. Салливан напомнил, что Вашингтон не препятствует структурам ООН и неправительственным организациям в оказании гуманитарной помощи афганцам.

"Мы также говорим с "Талибаном", мы им заявляем, что, если они хотят получать прямую помощь от какой-либо страны, в том числе от США, им нужно выполнять свои основные обязательства, международные гуманитарные обязательства, обязательства, касающиеся прав человека, и свои обязательства в вопросах борьбы с терроризмом", - пояснил помощник американского лидера. "В настоящее время, учитывая, что мы видели, США и международному сообществу следует предоставлять помощь [афганцам] не через правительство талибов, а через международные институты и неправительственные организации", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, готовы ли США разморозить афганские активы, Салливан ответил: "Афганские средства, которые заморожены в США, являются предметом разбирательства, оно должно быть завершено". Как заверил помощник американского лидера, ключевым вопросом является "доставка помощи людям по всей стране с наступлением зимы". "Мы сделаем все возможное с финансовой, логистической и операционной точек зрения для оказания помощи", - сказал он.

"Это вопрос стратегического значения, поскольку, конечно, полный и всесторонний крах Афганистана повлек бы за собой самые разные негативные последствия", - подчеркнул Салливан. Он отметил, что у соседних с Афганистаном стран также "есть обязательства" оказывать гуманитарную помощь.

О возможности признания правительства талибов

Салливану также был задан вопрос о том, при каких условиях может быть признано Вашингтоном сформированное талибами временное правительство Афганистана. "В рамках нашего взаимодействия с "Талибаном" в Дохе мы ясно и четко давали понять, каковы наши ожидания", - ответил он. "В целом, думаю, вопрос следует задать правительству талибов. Что они готовы сделать, чтобы продемонстрировать миру, что готовы действовать принципиально иначе", - добавил помощник президента США.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.