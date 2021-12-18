Госдеп утверждает, что РФ препятствовала продлению для США статуса наблюдателя в ОЧЭС

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент утверждает, что Россия приняла меры, чтобы препятствовать продлению для США статуса наблюдателя в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Такую версию выдвинул в пятницу глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Мы глубоко разочарованы действиями Российской Федерации по блокировке продления нашего статуса наблюдателя. Действия России противоречат заявленной ею цели дипломатическим путем снижать напряженность в регионе", - написал он в Twitter. Прайс не привел дополнительных подробностей.

Глава пресс-службы Госдепартамента также отметил, что "США твердо верят в задачу Организации черноморского экономического сотрудничества". "Мы продолжим тесное взаимодействие с нашими союзниками и партнерами с целью развития экономики региона, преодоления последствий изменения климата и внедрения инноваций для обеспечения энергетической безопасности", - заверил он.

ОЧЭС - региональная межправительственная организация, объединяющая 13 стран Большого Черноморского региона (Россию, Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Румынию, Северную Македонию, Сербию, Турцию, Украину, Хорватию) в целях укрепления взаимовыгодных добрососедских отношений по всему спектру социально-экономической повестки, создания условий для реализации практических задач в области устойчивого развития.