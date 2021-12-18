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Эрдоган высказался за увеличение числа постоянных членов СБ ООН за счет стран Африки

Президент Турции также сообщил о намерении довести уровень товарооборота со странами Африки сначала до $50 млрд, а затем до $75 млрд

АНКАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу вновь высказался за включение африканских стран в число постоянных членов Совета Безопасности ООН.

"Мы ведем борьбу под лозунгом "Мир больше пяти", что отвечает интересам не только Турции, но и стран Африки. Необходимо консолидировать наши усилия, чтобы Африка была должным образом представлена в Совете Безопасности ООН, как она заслуживает. Нельзя считать справедливым, что Африканский континент при населении 1,3 млрд человек не может влиять на решения Совбеза ООН", - заявил Эрдоган в ходе выступления на 3-м Саммите партнерства Турция - Африка в Стамбуле, трансляция которого велась в официальном аккаунте президента страны в Twitter.

Эрдоган сообщил о намерении довести уровень товарооборота Турции со странами Африки сначала до $50 млрд, а затем до $75 млрд. По словам президента республики, в 2020 году этот показатель составил $25,3 млрд.

3-й Саммит партнерства Турция - Африка проходит 17-18 декабря в Стамбуле и посвящен теме "Расширенное партнерство во имя совместного развития и процветания". В нем принимают участие 16 лидеров и 102 министра из африканских стран. Ожидается, что по итогам работы форума будет утвержден план развития отношений Турции с государствами континента до 2026 года.

Во время встречи в Стамбуле министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о планах наладить в странах Африки производство вакцины от коронавирусной инфекции TURKOVAC.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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