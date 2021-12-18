Вице-канцлер ФРГ назвал "Северный поток - 2" геополитической ошибкой

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек считает, что проект "Северный поток - 2" был геополитической ошибкой Германии. С таким утверждением он выступил в опубликованном в субботу интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung .

"Северный поток - 2" был ошибкой с геополитической точки зрения. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против него", - заявил Хабек. "Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решение в соответствии с европейским и национальным законодательством", - сказал он.

Хабек напомнил, что трубопровод должен удовлетворять правилу так называемого анбандлинга (unbundling), или разделения компаний. Его смысл состоит в том, что компании, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать - для этих двух процессов нужны разные фирмы.

"Это условие не выполнено", - утверждал министр. "При старом правительстве ФРГ оказывалось большое политическое давление в вопросе разрешения "Северного потока - 2", и, несмотря на это, он не введен в эксплуатацию", - заметил вице-канцлер.

Хабек также пригрозил Москве жесткими последствиями в случае военного конфликта между Россией и Украиной и допустил возможность того, что при таком развитии ситуации "Северный поток - 2" не будет запущен. "Федеральное сетевое агентство принимает решения на основе законодательства. Другой вопрос, что произойдет, если Россия снова нарушит территориальную целостность Украины и ситуация обострится. Любая новая военная агрессия не может остаться без жестких последствий. Здесь не может быть запретов в плане обдумывания [тех или иных мер]", - сказал Хабек, отвечая на вопрос, могут ли провалиться планы по запуску трубопровода "Северный поток - 2".

Позиция канцлера

Хабек является представителем партии "Союз-90"/"зеленые", которая всегда выступала против проекта. В то же время канцлер Германии, социал-демократ Олаф Шольц на этой неделе заявил, что регулятор ФРГ принимает решения по "Северному потоку - 2", совершенно не руководствуясь политикой, так как это коммерческий проект.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в составе "большой коалиции" (блок ХДС/ХСС и СДПГ) оказывала политическую поддержку строительству газопровода и, очевидно, не намерена отказываться от нее и после формирования нового кабинета министров. Эксперты считают, что "Северный поток - 2" может стать камнем преткновения в отношениях между коалиционными партиями.

Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.