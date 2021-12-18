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Армения планирует восстановить 45 км отрезка железной дороги, ведущей в Азербайджан

На это потратят примерно $200 млн

ЕРЕВАН, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство Армении планирует восстановить 45 км отрезка железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз, на что потратит примерно $200 млн. Об этом в субботу сообщил корреспонденту ТАСС вице-премьер республики Мгер Григорян.

"По предварительным оценкам экспертов, индикативная стоимость восстановления отрезков железнодорожных путей, проходящих по территории Армении, составит порядка $200 млн. Длина отрезка (по территории Армении - прим. ТАСС) в совокупности составит около 45 км, а общая длина пути - около 340 км", - отметил он.

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