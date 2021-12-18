Глава МИД Белоруссии заявил в интервью телеканалу RT Arabic, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.
В Минске заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО
Администрация главы Молдавии заявила, что не имеет отношения к призывам выслать посла РФ
Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации главы государства Ион Гузун ранее заявил о необходимости принять "формальное решение" о признании посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата
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