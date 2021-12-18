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В Минске заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей Максим Блинов/POOL/ТАСС
Описание
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей
© Максим Блинов/POOL/ТАСС

Глава МИД Белоруссии заявил в интервью телеканалу RT Arabic, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

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