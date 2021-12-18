Послы G7 заявили о необходимости прозрачного отбора судей Конституционного суда Украины

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Послы стран G7 на прошедшей в пятницу встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выразили надежду на проведение прозрачного конкурса для новых судей Конституционного суда (КСУ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу в Twitter группы послов G7 в Киеве.

"Послы приветствовали историческое законодательство о судебной реформе [на Украине] в 2021 году и выразили надежду на его полную имплементацию. Они надеются на дальнейшее позитивное развитие судебной реформы в 2022 году, включая прозрачный конкурсный процесс для новых судей Конституционного суда", - говорится в сообщении.

Кроме того, европейские дипломаты приветствовали закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины и выразили ожидания конкурентного избрания его нового директора, а также скорого завершения процесса отбора главы Специальной антикоррупционной прокуратуры. Они сообщили президенту о своих надеждах на прогресс в реформе Службы безопасности Украины.

Офис украинского лидера о встрече Зеленского с послами стран G7 сообщил в пятницу, отметив, что во время разговора были подведены внешнеполитические итоги уходящего года и очерчены задачи на будущее, в частности, обсуждался процесс реализации судебной реформы и закона о деолигархизации. Зеленский подчеркнул, что "настаивает на активизации работы на всех переговорных площадках по урегулированию в Донбассе", а также пригласил лидеров G7 и ЕС посетить Украину. Он также отметил, что Украина продолжит развивать отношения с ЕС и НАТО.

Конституционный кризис

Осенью 2020 года между Зеленским и на тот момент председателем КСУ Александром Тупицким начался конфликт после того, как КСУ признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества.

Глава государства 27 марта отменил указ от 2013 года, подписанный занимавшим тогда пост президента Украины Виктором Януковичем, о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Впоследствии Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ, однако офис президента обжаловал это решение. Дело находится на апелляционном рассмотрении в Большой палате Верховного суда.

18 октября президент Украины заявил, что в ближайшие недели состоится перезапуск КСУ. До этого, в августе, Зеленский своим указом утвердил положение о проведении открытого конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ по президентской квоте. Конституционный суд Украины состоит из 18 судей - по шесть от президента, Верховной рады и съезда судей страны.

30 ноября КСУ отказался приводить к присяге новых судей Александра Петришина и Оксану Грищук, которых 26 ноября назначил Зеленский вместо отстраненных им Тупицкого и Касминина. По утверждению суда, такое решение было принято в связи с отсутствием вакансий судей КС по квоте президента. Таким образом, суд не посчитал Касминина и Тупицкого уволенными в предусмотренном конституцией порядке. 14 декабря пресс-служба КСУ сообщила, что Венецианская комиссия поддержала решение КСУ относительно присяги двух новоназначенных судей.