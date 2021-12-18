Администрация главы Молдавии заявила, что не имеет отношения к призывам выслать посла РФ

КИШИНЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Администрация президента Молдавии не имеет отношения к призывам в социальных сетях объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь президента Сорина Штефырцэ, комментируя такое заявление со стороны председателя комиссии по вопросам помилования в администрации главы государства Иона Гузуна.

"Это личное мнение господина Гузуна, которое не отражает позицию администрации президента", - сказала Штефырцэ. В ходе прошедшего 12 декабря голосования главой Приднестровья был переизбран Красносельский, его инаугурация прошла 17 декабря. В ней принял участие Васнецов, что вызвало возмущение ряда антироссийски настроенных политиков в Молдавии. В частности, Гузун написал в Facebook о необходимости принять "формальное решение" о признании посла персоной нон грата.

В этом году правительство Молдавии призвало зарубежные страны отказаться от направления наблюдателей на выборы в непризнанное Приднестровье, а также воздерживаться от заявлений и контактов с Тирасполем, освещения выборов в медиапространстве. Власти пояснили, что такие действия будут рассматриваться "как вызов суверенитету и территориальной целостности" Молдавии.

После этого во въезде в республику отказали российскому политологу Наталии Нарочницкой, члену Общественной палаты России Владимиру Журавлеву, члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александру Броду, первому заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Егорову, ряду других общественных деятелей России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные шаги не останутся без реакции со стороны российских властей. Она выразила надежду, что Молдавия откажется от недружественных шагов по отношению к российским общественным деятелям.