СМИ: федеральные силы Эфиопии освободили от повстанцев три города на севере страны

ПРЕТОРИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Правительственные подразделения Эфиопии восстановили контроль в штате Амхара на севере страны над стратегически важными городами Вольдия, Кобо и Гобийе, которые с минувшего лета находились в руках повстанцев Тыграя. Об этом сообщил в субботу сомалийский новостной портал Somali Guardian со ссылкой на государственные СМИ Эфиопии.

По его данным, правительственные силы продолжают наступление на позиции повстанцев Тыграя на территории Амхары. Все три освобожденных города лежат на важнейшей автомобильной трассе, которая соединяется север страны с ее центральными районами. При этом Кобо находится в 15 километрах к югу от административной границы штата Тыграй. Одновременно ВВС Эфиопии наносят уже третьи сутки подряд удары по городу Аламата, который расположен на территории Тыграя и служит опорной базой повстанцев в этой части страны.

Федеральные подразделения начали 25 ноября крупное наступление на позиции сил Тыграя. В его ходе правительственные части вернули контроль над более чем 30 городами в штатах Амхара и Афар, вынудив отряды повстанцев отступить на север, к административной границе Тыграя. Повстанцы 12 декабря попытались контратаковать и добились на ряде участков определенного успеха. Так, ими был захвачен город Лалибэла на севере Амхары. Однако правительственные силы после нескольких дней затишья, в течение которых произошла передислокация ряда части, возобновили наступление на север, вплотную приблизившись к границе Тыграя.