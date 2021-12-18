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СМИ: федеральные силы Эфиопии освободили от повстанцев три города на севере страны

По данным портала Somali Guardian, правительственные силы продолжают наступление на позиции повстанцев Тыграя на территории Амхары

ПРЕТОРИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Правительственные подразделения Эфиопии восстановили контроль в штате Амхара на севере страны над стратегически важными городами Вольдия, Кобо и Гобийе, которые с минувшего лета находились в руках повстанцев Тыграя. Об этом сообщил в субботу сомалийский новостной портал Somali Guardian со ссылкой на государственные СМИ Эфиопии.

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По его данным, правительственные силы продолжают наступление на позиции повстанцев Тыграя на территории Амхары. Все три освобожденных города лежат на важнейшей автомобильной трассе, которая соединяется север страны с ее центральными районами. При этом Кобо находится в 15 километрах к югу от административной границы штата Тыграй. Одновременно ВВС Эфиопии наносят уже третьи сутки подряд удары по городу Аламата, который расположен на территории Тыграя и служит опорной базой повстанцев в этой части страны.

Федеральные подразделения начали 25 ноября крупное наступление на позиции сил Тыграя. В его ходе правительственные части вернули контроль над более чем 30 городами в штатах Амхара и Афар, вынудив отряды повстанцев отступить на север, к административной границе Тыграя. Повстанцы 12 декабря попытались контратаковать и добились на ряде участков определенного успеха. Так, ими был захвачен город Лалибэла на севере Амхары. Однако правительственные силы после нескольких дней затишья, в течение которых произошла передислокация ряда части, возобновили наступление на север, вплотную приблизившись к границе Тыграя.

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