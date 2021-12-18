Прокуратура Польши возбудила дело в отношении сбежавшего в Белоруссию солдата

ВАРШАВА, 18 декабря. /ТАСС/. Польская районная прокуратура в городе Белосток возбудила уголовное дело в отношении сбежавшего в Белоруссию военнослужащего и планирует объявить его в розыск. Об этом сообщило в субботу Польское агентство печати.

Военнослужащего обвиняют в дезертирстве за границу. Ему грозит от одного года до 10 лет лишения свободы.

По словам заместителя белостокского прокурора по военным вопросам Радослава Вишенко, проводится предварительное расследование. "Проводились мероприятия по месту жительства солдата, изъяты носители данных. Они будут предметом изучения, чтобы выяснить, планировал ли он это заранее, или это было спонтанное действие", - сказал прокурор.

Отвечая на вопрос о возможном ордере на арест, он сказал, что обвинение не исключает подачи ходатайства о временном аресте, которое будет предшествовать выдаче такого ордера. Вишенко подчеркнул, что до вынесения решения о возможном временном аресте суд должен иметь в своем распоряжении представленные следователями доказательства, на основании которых он мог бы вынести такое решение.

В пятницу Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии проинформировал, что 16 декабря вблизи границы был остановлен мужчина 1996 года рождения. Он заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши. В связи с несогласием с проводимой Польшей политикой относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в республике, отметили в ГПК.

В общении с белорусскими СМИ сбежавший солдат выступил с критикой польских властей. В частности, он заявил телеканалу "Беларусь-1" о том, что в его присутствии военные убили на границе двух волонтеров.

Вооруженные силы Польши в пятницу подтвердили исчезновение своего солдата на восточной границе страны, но первоначально отрицали вероятность его побега в Белоруссию. Позже оперативный командующий видами польских вооруженных сил генерал Томаш Петровский заявил, что Варшава будет добиваться того, чтобы бежавший в Белоруссию солдат понес ответственность за дезертирство.