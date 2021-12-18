Додон заявил, что вину за кризис в Молдавии несет новая власть, поддержанная Западом

КИШИНЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Вину за кризис в Молдавии несет президент Майя Санду, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) и поддерживающие ее страны Запада. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон, выступая в субботу на внеочередном съезде оппозиционной Партии социалистов, который избрал его почетным председателем формирования.

"Сегодня президент Майя Санду, правящая партия и поддерживающие их страны Запада несут всю ответственность за происходящее в Молдавии. Им больше никто не мешает, им больше не на кого сваливать ответственность за свои провалы и некомпетентность. Граждане нашей страны увидели воочию, что такое новая власть - на их глазах в течение последнего года она разрушает все, что мы создали в 2019-2020 годах. Им есть с чем сравнивать" - сказал Додон. Он напомнил, что о резком росте цен, других кризисных явлениях социалисты предупреждали избирателей в ходе выборов.

"Обо всем, что творится в стране сегодня, мы неоднократно предупреждали в ходе двух избирательных кампаний. Если бы мы ошиблись в своих предостережениях, мы бы честно положили руку на сердце и признали свою неправоту. Но, к сожалению и для нас, и для всей страны, мы не ошиблись", - сказал Додон.

Призыв к объединению

Додон призвал все левые политические силы объединиться для защиты национальных интересов, социальной справедливости, прагматичной внешней политики.

По его словам, первый шаг к этому был сделан в преддверии прошедших в июле парламентских выборов, когда социалисты создали избирательный блок с Партией коммунистов. "Мы верим, что наше сотрудничество с Партией коммунистов будет укрепляться. Призываем и другие левые силы к объединению усилий перед лицом общей угрозы", - отметил он.

"Настала необходимость в создании массового общенационального протестного движения, которое объединит всех, кто не согласен с нынешним режимом и кто готов ему сопротивляться. Мы готовы принять участие в этом едином общенациональном фронте и призываем к этому всех неравнодушных граждан страны", - сказал он, подчеркнув, что социалисты "будут в авангарде этой борьбы".

Ранее в интервью ТАСС Додон сообщил, что отказался от поста лидера Партии социалистов, чтобы сосредоточиться на работе в возглавляемом им Молдавско-российском деловом союзе, который был недавно создан для укрепления торгово-экономических отношений между двумя странами. В связи с этим делегаты съезда приняли решение упразднить должность председателя партии, которой теперь будет управлять коллегиальный орган - исполнительный комитет. Додон отметил, что эти перемены не означают, что он отстраняется от жизни партии.