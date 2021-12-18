В МИД Латвии назвали выполнение требований Москвы по гарантиям безопасности невозможным

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Заместитель главы Министерства иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс назвал выполнение требований России по гарантиям безопасности невозможным. С таким заявлением он выступил в интервью украинскому изданию "Лига", опубликованном в субботу.

"Это нарушило бы все принципы, которые мы согласовали, которые международное сообщество приняло в XX веке", - сказал Вилумсонс, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить с Россией о требовании гарантий в контексте недопуска Украины в НАТО. Он добавил, что не представляет, чтобы члены НАТО вели такие переговоры, так как "это право каждой страны - выбирать членство", подчеркнув, что это "фундаментальный принцип, который не подлежит обсуждению".

"Логика требования гарантий безопасности Россией непонятна, потому что в последние десятилетия безопасности России никто не угрожает", - отметил дипломат.

При этом он пояснил расширение влияния НАТО на Восточную Европу ситуацией в Донбассе и воссоединением Крыма с Россией. "Под угрозой оказались соседи России, чья территориальная целостность была нарушена. И то, что произошло в ответ на эти угрозы - наращивание сил НАТО на восточном фланге, в странах Балтии, Румынии, Болгарии и Польше - это второстепенный вопрос, который возник только после оккупации Крыма и дестабилизации Донбасса", - утверждает Вилумсонс.

В пятницу МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику лидера США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.