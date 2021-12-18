Украинские националисты попытались сорвать конференцию партии ОПЗЖ в Полтаве

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Члены националистической украинской организации "Национальный корпус" (запрещена в РФ) предприняли попытку сорвать партийную конференцию "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) в Полтаве, однако потерпели неудачу. Об этом в субботу сообщили на официальном сайте ОПЗЖ.

"В субботу перед началом партийной конференции в Полтаве в Галерее искусств активисты Нацкорпуса попытались проникнуть внутрь, разбив стеклянные двери учреждения и применив слезоточивый газ", - говорится в сообщении. Уточняется, что в конечном итоге "порядок был восстановлен", после чего конференция началась.

"То, что этот бесполезный и паразитирующий на стране сегмент выбрал своей целью нашу партию ОПЗЖ, еще раз доказывает, что мы на правильном пути. Мы правильно выстроили цели - мир, порядок, укрепление страны и благосостояния народа. Это предусматривает отсутствие хаоса, трудоустройство, выполнение закона. И это все не устраивает этих молодчиков, обезумевших от безнаказанности", - прокомментировал инцидент депутат Верховной рады от ОПЗЖ Илья Кива, слова которого приводятся на сайте партии.

Парламентарий подчеркнул, что задача ОПЗЖ - противостоять таким людям и "дать возможность стране возродиться".

Нападения на структуры ОПЗЖ и представителей партии регулярно происходят в разных областях Украины. В частности, в декабре ОПЗЖ сообщила, что в городе Рубежное, который находится в подконтрольной Киеву части Луганской области, представители местной власти совершили рейдерский захват приемной партии. В августе неизвестные облили краской приемную партии в городе Павлоград Днепропетровской области. Незадолго до этого радикалы, используя химические средства, а также холодное и огнестрельное оружие, напали на представителей ОПЗЖ возле Приднепровского районного суда города Черкассы.