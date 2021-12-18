Власти Кипра репатриировали более 250 вьетнамцев

НИКОСИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Кипр отправили на родину более 250 осевших на острове граждан Вьетнама. Об этом информировала в субботу на своем сайте кипрская полиция.

"Вчера полиция провела скоординированную операцию по репатриации граждан Вьетнама. В ходе этой операции, проведенной в сотрудничестве с министерством внутренних дел, было отправлено на родину 258 вьетнамцев", - сказано в сообщении.

По информации стражей порядка, "216 человек были репатриированы в связи с решением об их возвращении [в страну происхождения], из них 8 - на основании постановлений о задержании и депортации. Остальные 42 человека покинули страну (Кипр) добровольно".

В последние месяцы поток нелегальных мигрантов на расположенный на внешней границе ЕС Кипр только усиливается. Большинство из них добираются до острова на лодках, вышедших из портов Турции, а также проникают со стороны турецкого севера Кипра на греческий юг, незаконно пересекая демаркационную линию между территориями проживания двух общин острова. Для греко-кипрских властей, прежде всего для МВД Республики Кипр, такая ситуация стала громадной головной болью и является постоянным поводом для воззваний официальной Никосии к Брюсселю о необходимости оказания содействия острову в решении проблемы вывоза мигрантов в другие страны ЕС или же их репатриации.

В начале нынешней недели группа кипрских парламентариев посетила центр временного содержания мигрантов "Пурнара", расположенный менее чем в двух десятках км к западу от Никосии. Депутаты убедились, что условия, в которых содержатся нелегальные переселенцы, не соответствуют никаким нормам, так как центр рассчитан на прием только 600 человек, а де-факто постояльцами "Пурнары" на сегодняшний день являются 2,5 тыс. мигрантов.