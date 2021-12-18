В Одессе прошли учения по защите госграницы Украины, в том числе от нелегальных мигрантов

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Одесской области Украины провели тактико-специальные учения по защите государственной границы от диверсантов и нелегальных мигрантов. Об этом в субботу сообщило министерство внутренних дел страны на своем официальном сайте.

"На базе батальона оперативного назначения прошли совместные учения правоохранительных структур, где отрабатывались вопросы действий при специальной пограничной операции по защите государственной границы и по остановке нелегальной миграции", - говорится в сообщении. Уточняется, что в учениях приняли участие бойцы Национальной гвардии Украины и сотрудники полиции.

В ходе тренировок правоохранительные органы отрабатывали противостояние "диверсионным действиям условных противников", "тактику действий во время массовых беспорядков вблизи административных зданий, а также при перекрытии проезжей части общественным транспортом". В завершающей фазе учений участники провели операцию по нейтрализации диверсантов, которая прошла успешно, резюмировали правоохранители.