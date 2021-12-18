Глава МИД Украины просит Запад внести ясность в заявления о возможных санкциях против РФ

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что западные страны должны внести большую ясность в свои заявления о возможных санкциях в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины.

В опубликованном в субботу интервью американской газете The Washington Post Кулеба заявил, что отсутствие "в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе" подробностей относительно потенциальных мер с их стороны может вызывать у Москвы сомнения по поводу готовности Запада к решительным ответным действиям "в случае вторжения" РФ на Украину.

По словам министра, украинские должностные лица призывают западные страны к утверждению пакета санкций, которые, помимо прочего, будут предполагать отключение РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, ограничения на операции с российским суверенным долгом, а также рестрикции в отношении активов представителей ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. "Из моих неофициальных бесед [с западными должностными лицами] я знаю, что они обсуждают в качестве крайней меры отключение России от SWIFT. Это будет грандиозно", - утверждал Кулеба.

Помимо этого, он также призвал США и, возможно, Великобританию "действовать самостоятельно", если ЕС, поддерживающий более тесные связи с РФ в сфере торговли и энергетики, предложит менее жесткие меры. Как считает Кулеба, Вашингтон и Лондон не должны "ослаблять" рестрикции со своей стороны, чтобы подстроиться под Брюссель.

Американские должностные лица ранее неоднократно заявляли о готовности ввести серьезные экономические санкции против РФ в случае обострения ситуации вокруг Украины. В частности, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на прошлой неделе утверждала, что речь идет о рестрикциях, которые, по сути, будут равносильны "полной изоляции России от мировой финансовой системы".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.