Spiegel: генерал США предложил союзникам усилить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил союзникам расширить присутствие альянса на восточном фланге, а именно в Болгарии и Румынии, в ответ на якобы наращивание российских войск у границ Украины. Об этом сообщил в субботу журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, генерал выступил с таким предложением во время секретной видеоконференции с участием представителей стран - партнеров по альянсу. Он призвал расширить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии точно так же, как ранее в Польше и государствах Балтии, в рамках миссии Enhanced Forward Presence.