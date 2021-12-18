{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Spiegel: генерал США предложил союзникам усилить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии

Тод Уолтерс призвал расширить присутствие НАТО так же, как ранее в Польше и государствах Балтии, в рамках миссии Enhanced Forward Presence
© AP Photo/Vadim Ghirda, архив

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил союзникам расширить присутствие альянса на восточном фланге, а именно в Болгарии и Румынии, в ответ на якобы наращивание российских войск у границ Украины. Об этом сообщил в субботу журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, генерал выступил с таким предложением во время секретной видеоконференции с участием представителей стран - партнеров по альянсу. Он призвал расширить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии точно так же, как ранее в Польше и государствах Балтии, в рамках миссии Enhanced Forward Presence.

Теги
БолгарияУкраинаСШАРумынияРоссияПольша
Оппозиция Абхазии призвала население прийти на митинг 21 декабря
Она призывает правоохранительные органы "не выполнять приказы, противопоставляющие их народу", а также президента Аслана Бжанию - "не покидать территорию Абхазии в день митинга"
Читать полностью