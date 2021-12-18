Оппозиция Абхазии призвала население прийти на митинг 21 декабря

СУХУМ, 18 декабря. /ТАСС/. Народно-патриотический союз Абхазии (НПСА), в который в ноябре 2021 года вошли девять оппозиционных партий и общественных организаций, призвал население республики прийти 21 декабря на митинг в Сухуме.

"Народно-патриотический Союз Абхазии, [оппозиционные] депутаты парламента призывают общественность прийти на митинг у здания Абхазского государственного драмтеатра в Сухуме 21 декабря в 14:00 мск", - говорится в обращении, принятом по итогам заседания в субботу.

Оппозиция призывает правоохранительные органы "не выполнять приказы, противопоставляющие их народу", а также президента Аслана Бжанию - "не покидать территорию Абхазии в день митинга".

Внутриполитическая ситуация в республике обострилась после инцидента с избиением ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 г.г. вечером 30 сентября, когда в республике отмечали День победы и независимости. Тогда депутат парламента Гарри Кокая на площади им. Багапша на набережной Сухума произвел более 10 выстрелов из пистолета в воздух. Он не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД сдать оружие, в конфликт вмешались находившиеся рядом ветераны войны. В результате действий сотрудников МВД, по мнению прокуратуры, превысивших свои должностные полномочия, несколько ветеранов получили ранения.

4 ноября оппозиция провела на театральной площади митинг с требованием отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбара, однако президент не стал выполнять это требование, поскольку прокуратура не усмотрела в действиях Дбара состава преступления, а в отношении его заместителя Раща Цвижбы и замкомандира СОБР Дадына Чачхалии было возбуждено уголовное дело, они освобождены от должностей. 2 декабря президент перевел Дбара на должность начальника Государственной службы охраны, а министром внутренних дел назначил Вальтера Бутбу.

После того, как 4 ноября Бжания не стал выполнять требование оппозиции, ее руководители заявили о намерении провести сход с требованием отставки президента. В связи с намеченным митингом оппозиции вокруг комплекса правительственных зданий усилены меры безопасности, установлены металлические заграждения.