Греция и Франция вскоре подпишут окончательное соглашение о поставке трех фрегатов

АФИНЫ, 18 декабря. /ТАСС/. Греция и Франция подпишут в ближайшие недели окончательное соглашение о поставке трех французских фрегатов Belharra, а в январе на греческую авиабазу прибудут первые шесть приобретаемых у Франции истребителей Rafale. Об этом заявил в субботу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время дебатов в парламенте по государственному бюджету на 2022 год.

"Греция методично инвестирует в свои возможности сдерживания параллельно с активной внешней политикой, которая укрепляет наши союзы и престиж нашей страны, - сказал премьер. - Первые шесть истребителей Rafale приземлятся на авиабазе в Танагре [недалеко от Афин] в январе, а окончательное соглашение по трем фрегатам Belharra будет подписано в течение следующих нескольких недель".

Мицотакис отметил, что нынешнее греческое правительство унаследовало у предыдущего кабинета вооруженные силы, в которые в течение десяти лет не производилось никаких инвестиций, при этом главная оппозиционная партия голосует против расходов на оборону.

Греция укрепляет свою обороноспособность на фоне напряженности с Турцией в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. В январе 2021 года в Афинах министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли подписали контракт на поставку 18 многоцелевых истребителей Rafale в ближайшие годы. Общая стоимость истребителей составляет €1,92 млрд, еще €400 млн пойдут на их вооружение, которое включает дистанционно управляемые ракеты Meteor. 11 сентября Мицотакис сообщил, что Греция купит у Франции еще шесть Rafale, доведя их число до 24.

28 сентября стороны подписали контракт на поставку трех фрегатов Belharra с опционом на четвертый. Их создание будет поручено судостроительной корпорации Naval Group. По данным Agence France-Presse, договор предусматривает поставку фрегатов типа FDI-HN длиной более 120 м и водоизмещением свыше 4,6 тыс. тонн.

В начале декабря в Министерстве вооруженных сил Франции заявили, что соглашение о поставке трех фрегатов для ВМС Греции было парафировано, а Минобороны Греции подтвердило, что эта договоренность будет выполняться, несмотря на то, что Пентагон обнародовал решение администрации США продать Греции новые многоцелевые корабли типа MMSC (Multi-Mission Surface Combatant), а также осуществить модернизацию фрегатов типа MEKO, которые уже состоят на вооружении греческого флота. В Министерстве вооруженных сил Франции тогда подчеркнули, что соглашение между Парижем и Афинами о поставке трех фрегатов для ВМС Греции было недавно подтверждено и нет риска его отмены ввиду предложения США.