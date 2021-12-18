МИД Ирана заявил, что представители ЕС много раз искажали ситуацию вокруг ядерной сделки

ТЕГЕРАН, 18 декабря. /ТАСС/. Европейские участники переговоров по ядерной сделке с Ираном в Вене неоднократно искажали в своих публичных заявлениях ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщил в субботу официальный представитель МИД исламской республики Саид Хатибзаде.

"Вопреки заявлениям западной стороны о том, что Иран потребовал перерыва на переговорах, <...> [это связано] с европейскими выходными по случаю Рождества и Нового года, - цитирует его пресс-служба внешнеполитического ведомства. - Уже не в первый раз западные государства прибегают к искажению правды и предоставляют неверную информацию".

По словам дипломата, "вероятно, три европейские страны хотели столь нереалистичными заявлениями каким-то образом сгладить собственную инициативу вернуться раньше в свои столицы".

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал со ссылкой на дипломатов "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия), в котором европейская сторона назвала временное прекращение переговорного процесса "разочаровывающей паузой".

Седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки завершился в пятницу в Вене. Европейские переговорщики решили взять перерыв на рождественские праздники. Ранее участники диалога подтвердили, что дальнейшая работа пойдет на основе документов, которые были наработаны в ходе шести раундов к июню 2021 года. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.