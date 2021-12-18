В Минобороны Украины заявили о желании получить от Запада наступательное вооружение

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Украина хотела бы, чтобы ее западные партнеры предоставили ей не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Об этом заявил в субботу украинский министр обороны Алексей Резников на брифинге по итогам переговоров с датской коллегой Трине Брамсен.

"Если правительство Дании <...> займет жесткую позицию и станет контактировать с партнерами, в том числе из стран альянса (НАТО - здесь и далее прим. ТАСС) и ЕС, и будет реальная помощь вооружением, технологиями для Украины, то это остановит агрессора (таковым в Киеве считают Россию) и он не пойдет в наступление. Вооружением, имею в виду, не только защитного характера, но и наступательного", - отметил он. Кроме того, считает Резников, на Москву необходимо оказывать давление путем введения экономических и политических санкций.

"Защищаться мы будем сами, но помогите нам, - сказал он, приведя конкретные примеры того, в чем в настоящий момент больше всего нуждаются Вооруженные силы Украины. - Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот".

Глава Минобороны также заявил, что не исключает вероятность нападения России на Украину, однако добавил, что сейчас "большой угрозы нет, но в случае продолжения эскалации она может сохраняться".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.