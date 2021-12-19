В Чили состоится второй тур президентских выборов

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 декабря. /ТАСС/. Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Чили. На высший государственный пост претендуют Габриэль Борик из левой коалиции "Одобряю достоинство" и Хосе Антонио Каст из правой Республиканской партии.

Согласно результатам опроса компании Cadem, которые были опубликованы 3 декабря, за Борика готовы проголосовать 40% респондентов, за Каста - 35%. Остальные 25% ответили, что не собираются голосовать или пока не сделали выбор.

Первый тур

21 ноября в Чили прошел первый тур президентских выборов, в котором участвовали семь кандидатов. За Каста проголосовали 27,91% избирателей, Борик получил 25,83% голосов.

Правящая правоцентристская коалиция "Чили, вперед!", кандидат которой занял на выборах четвертое место, заявила, что поддержит во втором туре Каста. Крупнейшие оппозиционные левые и центристские партии высказались в поддержку Борика.

Правоцентрист Франко Париси, который на выборах занял третье место с 12,81%, не стал однозначно выражать поддержку ни одному из кандидатов. Согласно опросу Cadem, 45% респондентов, голосовавших в первом туре за Париси, который провел всю свою предвыборную кампанию онлайн и не приехал в Чили даже на сами выборы, на голосовании 19 декабря намерены поддержать Борика, Каста - 18%, остальные 37% пока не определились.

Поддержку Борику также выразила верховный комиссар ООН по правам человека, экс-президент Чили Мишель Бачелет.

Две крайности

35-летний Борик пришел в политику из студенческих движений. В 2011 году он был одним из лидеров массовых протестов против действующей системы с платным высшим образованием. Борик выступает за введение налога на богатство, взыскание роялти с горнодобывающей промышленности (медь - основная статья экспорта Чили), легализацию абортов, переход к бесплатному образованию и реформу правоохранительных органов.

Каст считается ультраконсервативным политиком и выступает с заявлениями в защиту военного режима диктатора Аугусто Пиночета. Кандидат от Республиканской партии предлагает сократить налоги, расширить полномочия правоохранительных органов и выкопать траншею на границе с Боливией и Перу, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Перед первым туром Каст также высказывался за отмену закона, разрешающего аборт в случае изнасилования, угрозы жизни матери или нежизнеспособности плода, но перед вторым туром этот пункт был вычеркнут из программы.

Политик считает диктаторскими режимами правительства в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. Его основной соперник также выступал с критикой венесуэльского президента Николаса Мадуро, которого обвинял в нарушении прав человека.

Оба кандидата не являются представителями крупнейших партий и коалиций, между которыми раньше проходила основная борьба за власть в Чили.

Социальная напряженность

Президентские выборы проходят на фоне кризиса, вызванного пандемией, и высокого уровня социальной напряженности, которая в октябре 2019 года вылилась в протесты и беспорядки, последствия которых ощущаются до сих пор. По стране, которая считалась одной из самых стабильных и экономически успешных в регионе, прокатилась волна вандализма и мародерства. Власти Чили были вынуждены отказаться от проведения саммита АТЭС и ввести комендантский час.

Сбить волну протестов получилось после того, как в ноябре 2019 года правительство Чили пообещало провести ряд реформ и инициировать процесс разработки новой конституции. В октябре 2020 года в стране прошел референдум, на котором 78,28% граждан поддержали идею нового основного закона. 16 мая в Чили состоялись выборы в Учредительное собрание, которое занимается разработкой конституции.

За кандидатов от проправительственного альянса "Чили, вперед!" проголосовали 20,88% избирателей. Крупнейшие левые и левоцентристские партии, которые были представлены на этих выборах в составе двух коалиций, в сумме заручились поддержкой 33,22% избирателей. Остальные голоса достались небольшим партиям и независимым кандидатам. Президент Чили Себастьян Пиньера назвал прошедшее голосование историческим и признал, что его итоги показали, что граждане недовольны политическим истеблишментом страны.