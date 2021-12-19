В Гонконге проходят выборы в Законодательный совет

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 декабря. /ТАСС/. Выборы в Законодательный совет Гонконга седьмого созыва проходят в воскресенье в этом специальном административном районе Китая. Свыше 600 избирательных участков открылись в 08:30 утра (03:30 мск) и будут работать до 22:30 (17:30 мск).

Как сообщили местные власти, впервые общественный транспорт в этот день будет бесплатным для всех. Это призвано повысить явку, которая прогнозируется на низком уровне. Принять участие в голосовании могут 4,47 млн избирателей.

Изначально выборы должны были состояться в сентябре 2020 года. Однако они были отложены из-за пандемии, что вызвало критику продемократической оппозиции, которая тогда строила планы взять свыше половины мест в составе регионального парламента и поставить под свой контроль его работу.

Чтобы закрыть лазейки для проникновения антикитайских элементов в систему госуправления этого автономного района, в марте этого года Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган КНР) реформировало местную избирательную систему. Это нацелено на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты" и реализацию закона о защите национальной безопасности, принятого летом прошлого года.

Распределение мест

В соответствии с реформой состав регионального парламента будет расширен с 70 до 90 депутатов. Для участия в выборах зарегистрированы 153 кандидата. При этом сразу 40 мандатов впервые уполномочена распределять коллегия выборщиков - ранее этот орган избирал лишь главу гонконгской администрации. Еще 30 членов законодательного органа будут выдвигаться голосованием от отраслевых сообществ по профессиональному признаку - от сфер туризма, транспорта, страхования, финансов, здравоохранения, образования и т. д.

При этом в парламенте останется всего 20 мест (ранее было 35 из 70) для депутатов, избираемых путем прямого всенародного голосования в территориальных округах. Именно за эти места разгорится основная борьба.

Однако на этот раз особой интриги не предвидится, поскольку представители продемократической оппозиции в нынешних выборах не участвуют. Их нежелание регистрироваться связано с тем, что власти теперь вправе отказывать в участии в выборах лицам, которых сочтут "недостаточно патриотичными" или представляющими угрозу для национальной безопасности. Или же в любой момент таковых даже среди действующих депутатов могут отстранять по своему усмотрению.

Проверять квалификацию кандидатов уполномочена специальная комиссия в составе семи человек, которую возглавил главный секретарь (второй по значимости пост) Джон Ли - бывший главный силовик Гонконга. Впрочем, сам он сообщил месяц назад, что комиссия отстранила лишь одного из 154 кандидатов от участия в выборах и это связано с техническими моментами. Дисквалификация кандидата от сферы медицины и здравоохранения - медсестры по фамилии Лау - связана с тем, что она имела работу в госсекторе, уточнил чиновник. Он подчеркнул, что в выборах принимают участие представители разных слоев общества и политических взглядов.

Без оппозиции

Реформирование избирательной системы Гонконга позволит Пекину значительно усилить контроль за политической ситуацией в этом специальном административном районе КНР и подавить здесь влияние оппозиции. Она же прежде всячески вставляла палки в колеса: пыталась блокировать принятие тех или иных законопроектов, занималась саботажем и препятствовала нормальной работе парламента.

Отдельные представители продемократического блока периодически устраивали стычки и потасовки, скандальные выходки - разбрасывали в зале заседания зловонные удобрения для срыва заседаний, затягивали решение организационных вопросов. Так, из-за противодействия оппозиции в течение полугода работа парламента была фактически парализована в связи с невозможностью провести выборы главы ключевого комитета (House Committee), ответственного за порядок выдвижения законопроектов. В мае прошлого года после нескольких месяцев бардака и неразберихи этот комитет в итоге возглавила пропекинский депутат Старри Ли.

А в 2019 году работу парламента Гонконга парализовали антиправительственные демонстранты, который взяли штурмом здание Законодательного совета 1 июля и устроили там мощные погромы. Ремонт комплекса продолжался до середины октября и обошелся в $2 млн.

Одним словом, работа Законодательного органа то и дело буксовала, а заигрывания оппозиции с радикальными силами и призывы к иностранному вмешательству в дела Гонконга переполнили чашу терпения центральных властей. Они указывают, что в парламенте не должны заседать те, кто не уважает закон и порядок и не желает вносить свой вклад в долгосрочное развитие и процветание региона.

В то же время, как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС осведомленный источник, Пекин не против того, чтобы допустить к работе в парламенте представителей умеренной оппозиции, но это должны быть конструктивные политики. "Центральные власти хотят видеть среди законодателей не просто патриотов из числа поддакивающих лоялистов и марионеток, а по-настоящему активных, способных и конструктивных людей с разными мнениями и идеями. Никто не заставляет их любить Компартию Китая, но им следует с уважением относиться к ее руководству", - пояснил собеседник.

Бесплатный транспорт

Как отмечают аналитики, решение властей Гонконга сделать бесплатным общественный транспорт в день выборов беспрецедентное, оно призвано не допустить низкой явки. "Никогда прежде ни одна администрация не пыталась это сделать. Но, поскольку на выборах может быть самая низкая явка в истории из-за неучастия демократического лагеря, думаю, было бы неплохо дать возможность большему количеству людей, особенно пожилых, выйти и проголосовать", - сказал в радиопередаче советник правительства Ронни Тун.

Власти Гонконга заявляют, что операторы метро, автобусов и трамваев "добровольно" согласились сделать бесплатным проезд в день голосования. По некоторым оценкам, такая мера может стоить порядка $4,5 млн. Однако правительство не намерено субсидировать потери транспортных компаний, которым предложено поддержать это важное политическое событие.

Инициатива вызвала смешанную реакцию общественности. "В этом нет никакого смысла. Ведь многие избиратели проживают в пешей доступности от участков. А бесплатным проездом в воскресный день, надо думать, поспешат воспользоваться для личных поездок и отдыха", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС водитель автобуса Ли Чанло. По его словам, многие горожане не проявляют особого интереса к нынешним выборам, поскольку в них впервые не будут участвовать представители оппозиционных продемократических партий, а потом может не быть ощущения настоящей борьбы.

Сама глава администрации Гонконга Кэрри Лам в беседе с журналистами признала, что бесплатный транспорт - это больше символический жест, призванный напомнить населению о важности прийти на выборы.

Ожидается, что результаты голосования будут объявлены в понедельник утром. Первое заседание законодательного органа нового созыва, как сообщили корреспонденту ТАСС в секретариате парламента, намечено на 12 января.