AFP: по "зеленой зоне" в Багдаде выпустили две ракеты

ТАСС, 19 декабря. Две ракеты, нацеленные на "зеленую зону" в Багдаде, были выпущены в воскресенье. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление служб безопасности Ирака.

"Первая ракета была сбита в воздухе зенитной системой C-RAM, вторая упала, повредив два транспортных средства", - говорится в заявлении.

Информации о пострадавших нет.

Укрепленная "зеленая зона" иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, нередко подвергается ракетным и минометным обстрелам. Так, 8 июля по территории американского посольства были запущены две ракеты, одна из которых упала за пределами охраняемой зоны, а другая была сбита системой ПВО.