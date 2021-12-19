Армия Израиля заявила о поимке подозреваемых в убийстве израильтянина на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Израильские силовики задержали в воскресенье четырех подозреваемых в убийстве израильтянина в ходе атаки с использованием огнестрельного оружия 16 декабря на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В воскресенье в ходе оперативно-разведывательной деятельности в деревне Силат аль-Харатия [северная часть Западного берега реки Иордан] Служба общей безопасности [спецслужба ШАБАК], антитеррористическое подразделение израильской полиции ЯМАМ и Армия обороны Израиля осуществили задержание четырех подозреваемых в совершении нападения с применением огнестрельного оружия у [поселенческого форпоста] Хомеш", - говорится в заявлении. "Изъято оружие подозреваемого, производившего стрельбу", - добавили в пресс-службе.

16 декабря неизвестные открыли огонь по автомобилю на дороге близ незаконного поселенческого форпоста Хомеш в северной части Западного берега. В результате один израильтянин был убит, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Армейская пресс-служба в тот же день заявила о направлении дополнительных подразделений на Западный берег для задержания подозреваемых.