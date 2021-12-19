Азербайджан передал Армении 10 армянских военных

БАКУ, 19 декабря. /ТАСС/. Азербайджан передал в воскресенье Армении при посредничестве Евросоюза 10 армянских военнослужащих, которые были задержаны во время боестолкновений на границе двух стран 16 ноября. Об этом сообщила Госкомиссия республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

"Как проявление приверженности принципам гуманизма Азербайджанская Республика при посредничестве Европейского союза 19 декабря передала Армении 10 армянских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкомиссии, "переданные лица были задержаны при пресечении провокации ВС Армении на кельбаджарском направлении госграницы 16 ноября 2021 года".

Ранее, 4 декабря, Баку также передал Армении 10 армянских военнослужащих, взятых в плен во время боестолкновений 16 ноября. Тогда мероприятие состоялось при посредничестве российской стороны. В обмен Ереван передал Баку карты минных полей в Карабахе.

16 ноября в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.