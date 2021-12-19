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Порошенко заявил, что Киев должен первым отреагировать на предложения по гарантиям для РФ

По мнению бывшего украинского президента, в настоящее время "решается судьба Украины и определяется стратегический горизонт ее развития"

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Официальный Киев должен первым среди других столиц отреагировать на предложения Москвы в адрес Вашингтона по гарантиям безопасности РФ. Об этом заявил в воскресенье бывший президент Украины Петр Порошенко.

"Ответ на эти предложения не может быть только ответом официального Вашингтона. Реагировать должны все, кого это касается. А Киев - самым первым. Призываю украинские власти не прятаться в карпатских горах. Быть не на лыжах, а на передовой жизни мира. Нельзя попирать опасность событий, разворачивающихся у нас на глазах", - написал он в Facebook.

По его мнению, в настоящее время "решается судьба Украины и определяется стратегический горизонт ее развития". Порошенко считает, что любые переговоры по гарантиям безопасности для РФ должны быть увязаны с вопросами Крыма и Донбасса, поскольку любые договоренности на этот счет будут "нежизнеспособны и опасны" как для Украины, так и для других стран.

В пятницу, 17 декабря, МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику лидера США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.

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