Эр-Рияд считает, что ухудшение ситуации в Афганистане угрожает стабильности всего мира

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Ухудшение гуманитарной обстановки на афганской территории может привести к крайне негативным последствиям для всего мира. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая в Исламабаде на чрезвычайной сессии глав МИД стран - членов Организации исламского сотрудничества по ситуации в Афганистане.

"Ухудшение экономической ситуации в Афганистане и финансового положения афганского народа не только станет причиной гуманитарной катастрофы в этой стране, но и крайне негативно скажется на стабильности и приведет к ужасным последствиям в регионе и в мире в целом", - указал дипломат, выступление которого в прямом эфире транслировал телеканал Al Arabiya.

"Мы призываем членов международного сообщества объединить усилия и принять все необходимые меры для того, чтобы остановить усугубление гуманитарной ситуации и снижение уровня жизни в Афганистане <....>. Сохранение безопасности и стабильности в Афганистане в настоящий момент является приоритетом для всего мира", - резюмировал министр.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) меры, экономическая ситуация в стране остается крайне сложной. По данным ООН, в настоящее время 22,8 млн афганцев (все население страны - около 39 млн человек) постоянно недоедают, а 8,7 млн жителей голодают.

Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% (из $9,4 млрд) афганских госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена США. Руководство "Талибана" уже несколько раз обращалось к Вашингтону с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.