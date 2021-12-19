Министр обороны ФРГ выступила за персональные санкции против руководства РФ из-за Украины

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Социал-демократическая партия Германии) высказалась за введение персональных санкций в отношении высшего руководства России в случае обострения конфликта на Украине. С таким заявлением она выступила в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag перед визитом в Литву.

"На данный момент мы должны наметить целью [санкций президента РФ Владимира] Путина и его окружение", - утверждала министр. По ее мнению, "ответственные за агрессию лица" должны на себе прочувствовать последствия обострения конфликта. "Мы должны использовать весь набор средств, который у нас есть", - добавила Ламбрехт, отвечая на вопрос о возможности остановки проекта "Северный поток - 2".

"Я с большой тревогой наблюдаю за тем, что там [на границах России и Украины] происходит. Я очень хорошо могу понять страхи украинцев", - сказала Ламбрехт. "Поэтому свой первый визит в воскресенье я наношу в Литву для того, чтобы посетить силы быстрого реагирования НАТО и получить собственное впечатление о том, как видят ситуацию солдаты", - пояснила она.

Однако Ламбрехт сдержанно отреагировала на вопрос о возможности отправки военных НАТО в бывшую советскую республику. "Мы должны исчерпать все варианты дипломатии и экономических санкций", - заявила новоиспеченная глава Минобороны ФРГ, отметив, что "все дальнейшие шаги должны быть тесно согласованы в альянсе [НАТО]". "Совершенно ясно, что агрессором является Россия", - утверждала министр. "Мы должны исчерпать все возможности для того, чтобы остановить эскалацию. Сюда относятся и угрозы жестких санкций", - считает она.

До сих пор в Социал-демократической партии Германии избегали делать столь резких заявлений в отношении Москвы.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.