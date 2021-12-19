Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в формате "3+3"

БАКУ, 19 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили в воскресенье вопросы реализации платформы регионального сотрудничества в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран). Встреча состоялась на полях внеочередного заседания Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества в Исламабаде, сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны обсудили итоги первой встречи формата сотрудничества "3+3" в [Москве], инициатором которого выступили лидеры Азербайджана и Турции. Была выражена заинтересованность в продвижении этого механизма сотрудничества", - говорится в сообщении.

По данным МИД, министры также обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе, реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху, вопросы нормализации отношений между странами региона в постконфликтный период.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в Закавказье ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Грузия заявила о том, что не планирует участвовать в данной региональной инициативе, но предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира в виде "тройки". 10 декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" на уровне заместителей министров иностранных дел.