Премьер Пакистана заявил, что кризис в Афганистане может стать крупнейшим в мире

ИСЛАМАБАД, 19 декабря. /ТАСС/. Гуманитарный кризис в Афганистане станет крупнейшим в мире, если международное сообщество не начнет действовать прямо сейчас. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Пакистана Имран Хан на проходящей в Исламабаде 17-й внеочередной встрече глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Афганистану.

"Если мир не будет действовать и не окажет помощь Афганистану, в этой стране произойдет крупнейший антропогенный кризис, который разворачивается перед нами уже в настоящее время", - цитирует выступление главы пакистанского правительства телеканал Geo TV.

По словам премьер-министра, "страны ОИС должны оказать помощь Афганистану исходя из своего религиозного долга перед ним".

Обращаясь к США, Имран Хан заявил, что "Вашингтон должен отделить свою стратегию в отношении движения "Талибан" (запрещено в РФ) от подхода к судьбе 40 млн афганских граждан, страдающих от голода и нуждающихся в скорейшей гуманитарной помощи". "Афганистан движется к хаосу, если мир не примет немедленных мер. Такая ситуация не устроит США, потому что в условиях хаоса невозможно бороться с терроризмом", - сказал пакистанский премьер. При этом он подчеркнул, что "Талибан" должен выполнить взятые на себя перед международным сообществом обязательства, которые включали формирование инклюзивного правительства и обеспечение прав женщин.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши представил на встрече ОИС стратегию из шести пунктов, которая предусматривает неотложные меры международного сообщества для обеспечения продовольственной безопасности и экономического возрождения Афганистана.

В исламабадской встрече ОИС участвуют министры иностранных дел и высокопоставленные представители МИД 57 стран - членов этой организации, представители ООН, международных финансовых институтов, региональных организаций, а также спецпредставители России, США, Китая и других стран. Афганистан на конференции представляет глава МИД в сформированном движением "Талибан" временном правительстве Амир Хан Моттаки.