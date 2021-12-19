В Ливии заявили об отсутствии технических проблем для проведения выборов в намеченный срок

ТАСС, 19 декабря. Нет никаких технических проблем для проведения в Ливии парламентских и президентских выборов в намеченный срок, 24 декабря. Об этом в воскресенье заявил глава ливийской Высшей избирательной комиссии Имад ас-Саих.

"У избиркома нет никаких технических проблем для проведения выборов в намеченный срок", - отметил ас-Саих, слова которого привел ливийский телеканал Libya Al Ahrar.

Согласно высказыванию главы ливийского избиркома, "в случае принятия решения о переносе выборов объявление об этом будет делать Палата представителей (парламент) страны, а не Высшая избирательная комиссия". "Тот орган власти, который принимал решение [о проведении выборов], тот же должен и объявлять об их отмене", - добавил ас-Саих.

В минувшую среду несколько членов комитета по внутренним делам парламента страны высказали мнение, что проведение выборов в обозначенные ранее сроки не представляется возможным, и призвали ливийские власти официально заявить об этом.

Парламентские выборы в Ливии должны пройти одновременно с президентскими 24 декабря.