Генсек НАТО выступил против принуждения Украины к отказу от внешней помощи альянса

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложения России об отказе альянса от расширения и оказания военной помощи Украине, которое содержит предложенный Москвой Договор о гарантиях безопасности. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Le Journal du Dimanche , опубликованном в воскресенье.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Мы никогда не пойдем на уступки в вопросах безопасности своих союзников или права каждого народа, включая Украину, решать свою судьбу, - подчеркнул он. - Украина является суверенным государством и, соответственно, имеет право защищать себя, как это разрешено Уставом ООН". "Она имеет право попросить помощи для этого, и я не вижу, как это угрожает России, которая является агрессором в этом конфликте", - утверждал Столтенберг.

По его версии, решимость альянса оказывать поддержку Киеву обусловлена якобы наблюдаемым "большим скоплением сил" на российской территории вдоль границы с Украиной. Повторяя тезисы западных лидеров, Столтенберг, напомнил, что в случае агрессии Москву ждут "экономические и политические санкции", а "в военном выражении это может означать новую фазу усиления НАТО" в ближайших к России странах "от Румынии до Прибалтики".

"Прошло полтора года с тех пор, как российские дипломаты в последний раз ступали на порог Совета Россия - НАТО. Идея новой конференции, где мы будем обсуждать зоны влияния, в которых великие державы смогут контролировать то, что могут и не могут делать их соседи, отбросит нас назад, а это совсем не то направление", - заявил он.

В то же время Столтенберг выступил за продолжение дискуссий для поиска средств повышения доверия между Россией и альянсом. Также он выступил за "повышение прозрачности учений, снижение рисков и напряженности и все то, что могло бы улучшить отношения". Это, по его словам, возможно воплотить, но "не в ущерб фундаментальным принципам НАТО".

Российская инициатива

МИД РФ опубликовал в пятницу российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которых Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и с членами альянса - предполагают, в частности, отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Такие гарантии обсуждали 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский лидер неоднократно призывал оформить их надлежащим образом, поскольку устные обязательства, которые ранее брал на себя Запад, так и не были выполнены.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций со стороны Украины для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.