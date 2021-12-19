{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Монголии пожелал, чтобы братские отношения с РФ продолжались "из века в век"

Ухнаагийн Хурэлсух считает, что его первый зарубежный визит в Россию глубоко символичен и знаменует собой начало следующего столетия двусторонних братских отношений

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух считает, что его первый зарубежный визит в Россию глубоко символичен и знаменует собой начало следующего столетия двусторонних братских отношений.

"Первый зарубежный визит именно в Россию является глубоко символичным. Хотел бы пожелать, чтобы наши братские отношения продолжались из века в век. У нас с президентом [РФ Владимиром] Путиным состоялся открытый и искренний диалог - более трех часов. Положили начало следующему столетию наших отношений", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Ранее находившийся с официальным визитом в Москве президент Монголии провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, встретился с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и с замглавы Совбеза Дмитрием Медведевым. Лидеры обсудили сотрудничество между двумя странами в торгово-экономической, энергетической и культурно-образовательной областях.

Теги
МонголияУхнаагийн Хурэлсух
Глава Минобороны Франции заявила, что желает вести с Россией диалог, а не холодную войну
Флоранс Парли отметила, что Россия уже находится под санкциями и их можно усилить вплоть до политической изоляции страны, но главная цель западных стран - "отговорить российские власти от шага, который может вызвать драматическую цепь событий"
Читать полностью