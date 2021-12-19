Глава Минобороны Франции заявила, что желает вести с Россией диалог, а не холодную войну

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Страны Запада не должны идти на обострение с Россией, чтобы не спровоцировать новую холодную войну, вместо этого необходимо поддерживать с Москвой открытый и прямой диалог. Такое мнение выразила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье.

"Мы не хотим возврата к холодной войне. Чтобы избежать этого, мы не должны идти на обострение и должны сохранять спокойствие", - заявила она, комментируя регулярно звучащие от стран Запада предупреждения в адрес России о возможных последствиях в случае нападения на Украину. В то же время министр отметила, что Россия уже находится под санкциями и их можно усилить вплоть до политической изоляции страны. Однако, как заверяет Парли, главная цель западных стран - "отговорить российские власти от шага, который может вызвать драматическую цепь событий".

"Мы хотим поддерживать диалог с Россией, как это инициировал президент республики [Эмманюэль Макрон] в 2019 году, - сказала она. - Мы ведем откровенный и прямой диалог с российской стороной, потому что мы должны иметь возможность говорить друг другу".

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.