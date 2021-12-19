В Чили началось голосование во втором туре президентских выборов

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 декабря. /ТАСС/. Голосование во втором туре президентских выборов началось в воскресенье в Чили. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (14:00 мск) и будут работать до 18:00 (00:00 мск).

На высший государственный пост претендуют Габриэль Борич из левой коалиции "Одобряю достоинство" и Хосе Антонио Каст из правой Республиканской партии. Согласно результатам опроса компании Cadem, которые были опубликованы 3 декабря, за Борича были готовы проголосовать 40% респондентов, за Каста - 35%. Остальные 25% ответили, что не собираются голосовать или пока не сделали выбор.

После первого тура выборов, который прошел 21 ноября, поддержку Касту выразила правящая правоцентристская коалиция "Чили, вперед!", кандидат которой занял на выборах четвертое место. Крупнейшие оппозиционные левые и центристские партии призвали голосовать за Борича.

В первом туре выборов после официального завершения голосования на некоторых участках возникли конфликты между избирателями, которые не успели исполнить гражданский долг, и членами избирательных комиссий. В этот раз власти страны призвали граждан не откладывать голосование до вечера. Правом голоса в Чили обладают 14,5 млн человек.