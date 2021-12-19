Талибы считают, что Афганистан может вскоре стать региональным экономическим центром

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Афганистан обладает большими возможностями для привлечения иностранных инвестиций и в ближайшее время может стать региональным экономическим центром. Об этом заявил в воскресенье назначенный захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность министра иностранных дел во временном афганском кабмине Амир Хан Моттаки, выступая в Исламабаде на чрезвычайной сессии глав МИД государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"В настоящее время в Афганистане есть прекрасные возможности для иностранных инвестиций. Мы призываем международных инвесторов, особенно из исламских стран, начать инвестировать в нашу страну. В результате улучшения ситуации в области безопасности для инвесторов созданы все возможности, а Афганистан способен вскоре превратиться в центр региональных экономических связей", - указал представитель радикалов, выступление которого транслировал афганский телеканал TOLO News.

В частности, Моттаки отметил, что в настоящий момент "в афганских тюрьмах впервые не содержатся политические заключенные, все государственные ведомства возобновили работу в очень короткие сроки и предоставляют необходимые услуги, а порядка 500 тыс. государственных служащих из прежнего руководства продолжают работать". Более того, по его утверждению, в Афганистане удалось победить коррупцию и создать единое правительство, контролирующее всю территорию страны. "Люди всех национальностей, всех регионов и всех конфессий получили свое отражение в нынешнем правительстве", - заявил представитель талибов.

В то же время Моттаки признал, что территория Афганистана "сильно пострадала из-за войн, засухи, пандемии COVID-19 и бедности". В результате, по его словам, "здравоохранение, образование и социальные службы в стране сейчас находятся на грани".

Помимо этого, как подчеркнул представитель радикалов, сформированный "Талибаном" временный кабинет министров "стал объектом партизанской пропаганды со стороны ряда СМИ, посредством которых нынешнее положение дел в Афганистане преподносится миру в искаженном виде".

Вместе с тем глава афганского МИД призвал страны - члены ОИС возобновить работу своих дипломатических миссий в Кабуле и дал понять, что руководство талибов, "будучи частью одной семьи, готово выслушать и принять все просьбы, пожелания и советы исламских стран в отношении Афганистана, которые могут привести к выработке надлежащей и справедливой дорожной карты и вывести страну из текущего кризиса".

Экономическая ситуация в Афганистане

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. По данным ООН, в настоящее время 22,8 млн афганцев (все население страны - около 39 млн человек) постоянно недоедают, а 8,7 млн жителей голодают.

Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% (из $9,4 млрд) афганских госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена США. Руководство "Талибана" уже несколько раз обращалось к Вашингтону с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.