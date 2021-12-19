Суд Египта вынес смертный приговор лидеру исламистов за шпионаж в пользу ХАМАС

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Уголовный суд Каира вынес в воскресенье смертный приговор одному из лидеров запрещенной в Египте и признанной террористической исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) Махмуду Иззату за шпионаж в пользу ХАМАС. Об этом сообщил новостной портал Al-Masry Al-Youm.

В ходе повторного рассмотрения дела о шпионаже в пользу иностранного государства суд озвучил тот же приговор, который был вынесен несколько лет назад и позднее обжалован осужденными. Судьи признали виновным Иззата и группу других обвиняемых активистов ассоциации в "связях с иностранными организациями за пределами государства с целью совершения террористических актов внутри него".

Иззат является заместителем духовного наставника "братьев" (муршида) Мухаммеда Бадиа. Иззат долгое время считался исполняющим обязанности муршида после того, как Бадиа был задержан, а позднее неоднократно приговаривался к смертной казни и пожизненному заключению (25 лет в Египте). Так, в апреле этого года он был осужден на пожизненное тюремное заключение за подстрекательство к насилию в 2013 году во время беспорядков в Каире и других городах страны, вспыхнувших после отстранения военными исламистов от власти.

После этого судебные органы страны вынесли сотни смертных приговоров и вердиктов о длительных сроках заключения, в том числе пожизненных, затронувших как рядовых членов "Братьев-мусульман", так и лидеров ассоциации. Против них выдвинули массу обвинений: от разжигания насилия, преднамеренного убийства и пыток до побегов из тюрем и шпионажа. Ряд заведенных на них дел был направлен на пересмотр, некоторые вердикты были смягчены или вовсе отменены.

В июне 2015 года Махмуд Иззат оказался в числе 13 лидеров "братьев", приговоренных египетским судом к высшей мере наказания по делу, связанному с государственной изменой и шпионажем. Ранее считалось, что он скрывался либо в Турции, либо в секторе Газа, а в конце августа прошлого года власти Египта объявили о его задержании в Каире.