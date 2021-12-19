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В Харькове неизвестные облили краской и разрисовали фасад молодежной организации ОПЗЖ

Попасть внутрь злоумышленникам не удалось

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Злоумышленники облили краской в Харькове офис молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом сказано в сообщении организации, размещенном в воскресенье на сайте ОПЗЖ.

"Нападение произошло в ночь с 18 на 19 декабря. Вандалы обрисовали фасад здания, облили двери краской и расклеили оскорбительные листовки. Попасть внутрь злоумышленникам не удалось", - отметили в организации. Сообщается, что в этой приемной обучают представителей молодого поколения "разбираться в политике".

Общественная организация "Молодежь - За жизнь" создана 6 апреля 2020 года. В политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (фракция ОПЗЖ вторая по численности в Верховной раде) называют ее своим молодежным крылом. Согласно уставу организации, ее деятельность направлена на развитие сферы культуры и туризма путем "эффективной реализации местных инициатив, пропаганды и распространения идей духовного возрождения украинской нации, ее культурного, образовательного и патриотического возрождения".

Заявлено, что у молодежного крыла ОПЗЖ более 2 тыс. сторонников.

Нападения на приемные ОПЗЖ и представителей партии регулярно происходят в разных областях Украины. В частности, в августе неизвестные облили краской приемную партии в городе Павлоград Днепропетровской области. Незадолго до этого радикалы, используя химические средства, а также холодное и огнестрельное оружие, напали на представителей ОПЗЖ возле Приднепровского районного суда города Черкассы.

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