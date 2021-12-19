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Два человека погибли в результате теракта на северо-западе Пакистана

Теракт был совершен в племенном районе Баджаур неподалеку от границы с Афганистаном в день проведения выборов в местные органы власти

ИСЛАМАБАД, 19 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли и четверо ранены в результате взрыва бомбы, осуществленного в воскресенье террористом-смертником в пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщила газета The Nation.

По ее данным, теракт был совершен в племенном районе Баджаур неподалеку от границы с Афганистаном в день проведения выборов в местные органы власти. Среди погибших баллотировавшийся на выборах лидер районной организации Национальной партии Авами (НПА).

В субботу неизвестные преступники застрелили руководителя организации НПА в провинции Хайбер-Пахтунхва Умара Хаттаба Шерани.

Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за убийство представителей НПА.

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