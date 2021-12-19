НАТО обсудит на следующей неделе предложения России по гарантиям безопасности

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Страны - члены НАТО на следующей неделе обсудят в Североатлантическом совете предложения России по гарантиям безопасности. Об этом сообщила в воскресенье министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт во время визита в Литву.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Я дала ясно понять, что мы должны урегулировать напряженную ситуацию, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и посредством достойных доверия мер по сдерживанию. Сюда относится и то, что нам нужно разговаривать друг с другом", - сказала она на пресс-конференции с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом. "Это значит, что обсуждение предложений, которые были представлены Россией, - это правильно и важно, но нельзя [допустить], чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать", - утверждала министр. "Это должно быть ясно и мы очень четко дадим это понять во время консультаций", - продолжала Ламбрехт.

"Мы обсудим в Североатлантическом совете на следующей неделе эти предложения", - сообщила глава Минобороны ФРГ.