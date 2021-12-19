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Отношения России и НАТО
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НАТО обсудит на следующей неделе предложения России по гарантиям безопасности

При этом, по словам министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, нельзя допустить, чтобы "Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать"
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт REUTERS/Ints Kalnins
Описание
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт
© REUTERS/Ints Kalnins

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Страны - члены НАТО на следующей неделе обсудят в Североатлантическом совете предложения России по гарантиям безопасности. Об этом сообщила в воскресенье министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт во время визита в Литву.

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"Я дала ясно понять, что мы должны урегулировать напряженную ситуацию, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и посредством достойных доверия мер по сдерживанию. Сюда относится и то, что нам нужно разговаривать друг с другом", - сказала она на пресс-конференции с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом. "Это значит, что обсуждение предложений, которые были представлены Россией, - это правильно и важно, но нельзя [допустить], чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать", - утверждала министр. "Это должно быть ясно и мы очень четко дадим это понять во время консультаций", - продолжала Ламбрехт.

"Мы обсудим в Североатлантическом совете на следующей неделе эти предложения", - сообщила глава Минобороны ФРГ.

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