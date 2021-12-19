Следующее заседание платформы "3+3" по Южному Кавказу может пройти в Турции

АНКАРА, 19 декабря. /ТАСС/. Следующее заседание консультативной региональной платформы "3+3" по Южному Кавказу пройдет в Турции, Анкара рассчитывает на участие Грузии. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Исламабаде по итогам 17-й внеочередной встречи глав МИД стран - членов Организации исламского сотрудничества по Афганистану.

"Мы с господином [министром иностранных дел Азербайджана] Джейхуном Байрамовым обсудили встречу [президента Азербайджана Ильхама] Алиева и [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна в Брюсселе, заседание платформы "3+2" в Москве, которое прошло на уровне заместителей министров иностранных дел. В нем не принимала участие Грузия, однако верим, что она примет участие в следующем заседании, которое, как мы рассчитываем, пройдет в Турции", - отметил глава МИД республики. Выступление транслировалось на его официальной странице в Twitter.